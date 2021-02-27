لاوتارو: كنت قريباً من الانتقال إلى برشلونة

أبلغ المهاجم لاوتارو مارتينيز صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن مستقبله في إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما كان قريبا من الانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي.

وارتبط اسم المهاجم الأرجنتيني بالانتقال إلى برشلونة في نهاية الموسم الماضي لكنه استمر مع إنتر ليلعب دورا بارزا في محاولة استعادة فريق المدرب أنطونيو كونتي لقب الدوري لأول مرة في عشرة أعوام.

وأبلغ مارتينيز الصحيفة الإيطالية: هذا صحيح، كنا في مفاوضات مع برشلونة وكنا نسير في هذا الطريق. لا أعرف كيف أصف لكم مدى اقترابي من الانتقال لهذا النادي. لكن هذا أصبح من الماضي الآن وسأجدد عقدي مع إنتر.

وشدد مارتينيز، الذي أحرز 13 هدفا في الدوري هذا الموسم ليقود إنتر للصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، على أنه ليس متعجلا للتوقيع على عقد جديد.

وأضاف: سنصل إلى الوقت المناسب للتوقيع بشكل رسمي، في الوقت الحالي سأواصل اللعب، لكن مستقبلي هنا، وأرى نفسي في ميلانو لوقت طويل. أحب المدينة جدا والطعام والعلاقة مع الجماهير والفريق، هناك إيجابيات فقط.