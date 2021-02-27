هويسكا يهدر فرصة الابتعاد عن مؤخرة الترتيب

أهدر هويسكا فرصة ذهبية للهروب من منطقة المهددين بالهبوط بالدوري الإسباني لكرة القدم وسقط في فخ التعادل 1 - 1 مع مضيفه إيبار يوم السبت في المرحلة الـ25 من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى سجل ساندرو راميريز هدف التقدم لهويسكا في الدقيقة 81 ولكن بابا كولي ديوب سجل هدف التعادل لإيبار في الدقيقة 83.

ورفع إيبار رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر بعدما حقق التعادل الثالث له مقابل خمس هزائم في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة ، ورفع هويسكا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ20 الأخير.