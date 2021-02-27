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هيلاس فيرونا يكشف عن إصابة أحد منسوبيه بفيروس كورونا

هيلاس فيرونا
هيلاس فيرونا يستعد لمواجهة يوفنتوس

هيلاس فيرونا يكشف عن إصابة أحد منسوبيه بفيروس كورونا

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روما - د ب أ

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أعلن نادي هيلاس فيرونا الإيطالي لكرة القدم يوم السبت عن تسجيل حالة عدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة للفريق أمام يوفنتوس في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ولم يكشف النادي عن هوية المصاب كما لم يحدد ما إذا كان من لاعبي الفريق أم من الإداريين.

ودخل نادي إنتر ميلان في فقاعة طبية بعد الكشف، الخميس، عن حالات إصابة بالعدوى بين مسؤولي النادي وإدارييه.

كذلك تسبب تزايد حالات الإصابة في صفوف تورينو في تأجيل مباراته التي كانت مقررة أمام ساسولو الجمعة إلى 17 مارس المقبل.

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