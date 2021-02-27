شالكه ينفي أخبار "تمرد" اللاعبين على غروس

نفى شالكه الألماني لكرة القدم يوم السبت ما ذكرته عدة تقارير إخبارية حول أن لاعبين بارزين بالفريق يطالبون برحيل كريستيان غروس عن منصب المدير الفني للفريق الذي يحتل المركز الثامن عشر الأخير في الدوري الألماني .



وذكرت شبكتا "سكاي" و"سبورت 1" التليفزيونيتان وكذلك صحف تابعة لمجموعة "فونكه" الإعلامية الجمعة أن اللاعبين لا يشعرون بالرضا إزاء عمل غروس ويرغبون في تغيير المدرب، لكن هذا قوبل بالرفض من جانب إدارة الكرة في النادي برئاسة يوخن شنايدر.



وقال متحدث باسم النادي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل مباراة الفريق المقررة اليوم السبت أمام شتوتجارت، إن النادي لا يشهد "تمردا" أو "ثورة"، وأضاف : ننفي ما ذكرته التقارير. لم يقدم أي لاعب مثل هذا الطلب إلى يوخن شنايدر.



وتولى كريستيان غروس (66 عاماً) تدريب شالكه في أواخر ديسمبر الماضي ليصبح رابع مدرب للفريق هذا الموسم.



وقاد غروس الفريق للانتصار الوحيد له هذا الموسم، لكن الفريق حصد تحت قيادته خمس نقاط فقط خلال تسع مباريات، ولا يزال يتأخر بفارق تسع نقاط عن أقرب مراكز البقاء في دوري الدرجة الأولى.