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أتالانتا يضمد جراحه الأوروبية بثنائية في مرمى سامبدوريا

أتالانتا سامبدوريا
أتالانتا صعد إلى المركز الثالث

أتالانتا يضمد جراحه الأوروبية بثنائية في مرمى سامبدوريا

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روما - فرانس برس

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ضمد أتالانتا جراحه الأوروبية بفوز ثمين على مضيفه سامبدوريا 2-صفر الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل الأوكراني روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 40 والألماني روبن غوسنز عند الدقيقة 70 هدفي الضيوف.

وعوض أتالانتا خسارته أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني صفر-1 الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وحقق فوزه الثالث تواليا في الدوري والثالث عشر هذا الموسم.

واستغل أتالانتا تعثر يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام التسعة الأخيرة أمام مضيفه هيلاس فيرونا 1-1 السبت في افتتاح المرحلة، فلحق به إلى المركز الثالث برصيد 46 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف لفريق "السيدة العجوز" الذي يملك مباراة مؤجلة أمام نابولي.

كما استفاد أتالانتا من خسارة شريكه السابق لاتسيو أمام مضيفه بولونيا صفر-2 السبت، فشدد الخناق على القطب الأول للعاصمة روما الذي يلتقي ضيفه ميلان الثاني لاحقا في قمة المرحلة.

وبات أتالانتا يتقدم بفارق نقطتين عن روما الذي تراجع إلى المركز الخامس.

وعزز أتالانتا حظوظه في المنافسة على اللقب أو التواجد بين الاربعة الاوائل في نهاية الموسم والمشاركة في المسابقة القارية العريقة للمرة الثالثة تواليا، علما بأنه يستضيف كروتوني صاحب المركز الأخير الاربعاء قبل أن يحل ضيفا على إنتر ميلان المتصدر الاثنين المقبل في قمة المرحلة الخامسة والعشرين.

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