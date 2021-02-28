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الإصابة تحرم برشلونة من جهود لاعبه الموهوب بيدري

بيدري برشلونة
بيدري خرج من ملعب مباراة إشبيلية مصاباً

الإصابة تحرم برشلونة من جهود لاعبه الموهوب بيدري

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برشلونة - رويترز

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كشف نادي برشلونة يوم الأحد أن لاعب وسطه الشاب بيدري سيغيب عن تشكيلة النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد تعرضه لإصابة في عضلات الساق اليسرى خلال فوز فريقه 2-صفر على إشبيلية يوم السبت.

وبيدري عنصر دائم في تشكيلة برشلونة الأساسية خلال الموسم الحالي ولعب 37 مباراة في جميع المنافسات وأحرز ثلاثة أهداف وأسهم في تهيئة أربعة أهداف أخرى لكنه استبدل في مباراة إشبيلية بسبب الإصابة.

ولم يحدد برشلونة المدة التي سيغيبها بيدري (18 عاما) عن الملاعب لكنه بالتأكيد لن يشارك في مباراة الفريق في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية الأربعاء المقبل الذي فاز ذهابا 2-صفر في وقت سابق من الشهر الجاري.

وخلال مباراة السبت أيضا أصيب المدافع رونالد أراوخو في الكاحل وخرج من المباراة في الشوط الثاني بعد نزوله بديلا لزميله جيرارد بيكيه.

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