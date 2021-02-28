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بطل الدوري الصيني يعلن إيقاف نشاطه

جيانغسو
جيانغسو سونينغ توج بطلاً للدوري الصيني الموسم الماضي

بطل الدوري الصيني يعلن إيقاف نشاطه

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بكين - رويترز

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أعلن جيانغسو سونينغ بطل الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يوم الأحد أنه سيوقف نشاطه بينما عبر عن أمله في تقدم أطراف جديدة لشراء النادي.

وقال النادي في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "وي تشات" إنه لا يزال يأمل في أن تدخل شركة أو شخص ما صاحب رؤية في مفاوضات تتعلق بمستقبل الفريق.

وجاء هذا التحرك بعد انكشاف مشكلات مالية في بعض أكبر أندية الصين وبعد تقارير إعلامية تحدثت عن اقتراب جيانغسو من الإفلاس إن لم تتقدم جهة ما لشراء النادي المملوك لمجموعة سونينغ.

وتعمل مجموعة سونينغ العملاقة في تجارة التجزئة وهي واحدة من أكبر شركات هذا المجال في الصين وهي تملك أيضا نادي إنتر ميلان المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقالت المجموعة في وقت سابق من الشهر الجاري إنها تنوي التركيز على مجال عملها الرئيسي ما يعرض للخطر وجود النادي.

وتوج جيانغسو بلقب الدوري الصيني الممتاز لأول مرة في تاريخه في الموسم الماضي بعد التغلب على العملاق غوانزو إيفرغراند الفائز باللقب ثماني مرات.

ويأتي إعلان بطل الصين عن وقف نشاطه بعد أيام فقط من تأكيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبعاد شاندونغ لونينغ بطل كأس الصين من دوري أبطال آسيا لأسباب مالية بعد تخلفه عن تسديد مستحقات متأخرة.

وإذا لم يتقدم أحد لشراء جيانغسو قريبا فسيعني ذلك ضرورة إجراء تغييرات في دوري أبطال آسيا قبل انطلاق البطولة القارية الأولى للأندية في أبريل المقبل.

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