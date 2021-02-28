توخيل يكشف محاولته التعاقد مع برونو فيرنانديز

وصف توماس توخيل مدرب تشيلسي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بأنه من بين أفضل لاعبي الوسط في العالم وقال إنه حاول ضم اللاعب البرتغالي الدولي خلال توليه تدريب باريس سان جيرمان.



وأصبح فرنانديز، الذي انضم من سبورتنغ لشبونة في يناير من العام الماضي، أهم لاعبي يونايتد وساهم بشكل مؤثر في وجوده بالمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل اللعب في ضيافة تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم الأحد.



وقال توخيل عن فرنانديز البالغ عمره 26 عاما والذي سجل 15 هدفا وصنع 11 هدفا في الدوري هذا الموسم: الأثر الذي تركه لا يمكن وصفه ولا يصدق، أن تأتي من البرتغال من فريق قوي، وهو فريق كبير لكن ليس من أقوى بطولة دوري، وتنتقل إلى واحد من أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في مسابقة من بين الأقوى في أوروبا، فليس لدي ما أقوله سوى الاحترام الكبير لهذا الشخص.



وتابع: إنه مذهل. إنه من بين أفضل لاعبي الوسط في العالم ولقد ترك بصمة واضحة جدا، وحتى تفعل ذلك خلال موسم واحد في كرة القدم، فهذا يعني بالضرورة أنك من طراز رفيع.



وتولى توخيل تدريب سان جيرمان خلال الفترة 2018-2020 وقال إنه حاول ضم فرنانديز خلال العمل مع بطل فرنسا، وزاد المدرب الألماني: لقد عملنا بجدية من أجله ضمه. حاولنا لكنه رحل إلى فريق آخر. من السيء بالنسبة لنا أننا سنلعب ضده.