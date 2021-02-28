زيدان: ريال مدريد عودنا على تجاوز المواقف الصعبة

أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن فريقه يتجاوز دائما المواقف الصعبة، وذلك قبل استضافة ريال سوسييداد يوم الاثنين بهدف تشديد الخناق على أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتراجع ريال بفارق عشر نقاط خلف أتلتيكو عند خسارته بملعبه 2-1 من ليفانتي في نهاية يناير كانون الثاني، لكن مسيرته المهتزة شهدت طفرة في فبراير رغم أزمة الإصابات.

وكان ريال الفريق الإسباني الوحيد الذي انتصر في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا حين تفوق 1-صفر على أتلانتا يوم الأربعاء بعد خسارتين لبرشلونة وأتليتيكو على أرضهما.

وأبلغ زيدان الصحافيين: هكذا يعمل الفريق وعندما تنقلب الأمور ضدنا نعرف كيف نتصرف في المواقف الصعبة، وندرك جميعا أننا نتحلى بالخبرة دائما في مواجهة الصعاب خلال الموسم لكننا نمر بفترات جيدة أيضا ونخوض موسما طويلا جدا وتتبقى الكثير من المباريات ولم نحقق أي شيء حتى الآن.

ويدخل ريال مباراة الغد في المركز الثالث بعد أن فاز برشلونة 2-صفر على إشبيلية يوم السبت لينضم للسباق نحو اللقب.

وقال زيدان إنه لم يفكر أبدا في أن أتلتيكو ضمن اللقب، وتابع: المنافسة في الوقت الحالي بين ثلاثة فرق وقبل ذلك قال الناس إن فريقا واحدا سيتوج وبعد وقت قريب ستنحصر المنافسة بين فريقين. تتبقى 42 نقطة للعب عليها وسنواصل التركيز في أنفسنا فقط.

وتقلصت مشاكل الإصابات بعودة فيدريكو فالفيردي وألفارو أودريوزولا للتدريبات لكن يستمر غياب الهداف كريم بنزيمة والقائد سيرجيو راموس وأغلى صفقة في تاريخ النادي إيدن هازارد.