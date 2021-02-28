سلتا فيغو يحرم بلد الوليد من فوز ثمين

أهدر بلد الوليد فرصة ذهبية لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، واستقبلت شباكه هدف التعادل 1 - 1 مع مضيفه سلتا فيغو في نهاية مباراة الفريقين يوم الأحد في المرحلة الـ25 من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم سجل فابيان أوريانا هدف التقدم لبلد الوليد في الدقيقة 70، ولكن جيسون موريلو سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض بضربة رأس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع عشر بعدما حقق تعادله الرابع مقابل أربع هزائم في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة ، وارتفع رصيد سلتا فيغو إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر.