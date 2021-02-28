شالكه يقرر إقالة مدربه السويسري غروس

كشفت تقارير إعلامية يوم الأحد، أن نادي شالكه متذيل جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أقال مدربه السويسري كريستيان غروس ويوخين شنايدر المدير الرياضي بسبب تراجع النتائج والاضطرابات داخل الفريق.

وتلقى شالكه هزيمة كاسحة على ملعب شتوتغارت بخمسة أهداف لهدف، السبت، بعد أسبوع واحد من خسارة مباراة ديربي الرور أمام بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون رد، وسط تقارير أشارت إلى أن بعض لاعبي الفريق طالبوا قيادات النادي بضرورة التخلص من غروس الذي تولى المسؤولية في أواخر ديسمبر الماضي.

وأشارت شبكة "سكاي" ومحطة "سبورت1" ومجلة "كيكر شبورتس" إلى أن شالكه استغنى عن غروس وشنايدر بجانب مدير الفريق ساشا رايتر ومدرب اللياقة البدنية فيرنر ليوثارد.

ولم يؤكد شالكه بعد هذه الأنباء، بعد أن نفى السبت وجود حالة "حالة تمرد" داخل الفريق ضد غروس، قبل أن يظهر الفريق بشكل باهت أمام شتوتغارت، وعلقت صحيفة "بيلد" على ذلك بالقول: لم يسبق وأن لعب فريق ضد مدربه بمثل هذه الطريقة.

ويتذيل شالكه جدول ترتيب "البوندسليغا" بتسع نقاط من 23 مباراة بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان بعد أن فاز مرة واحدة فقط طوال الموسم.

وغروس (66 عاماً) هو رابع مدرب يتولى تدريب شالكه هذا الموسم بعد ديفيد فاغنر ومانويل باوم والمدرب المؤقت هوب ستيفينز.