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أرتيتا: أرسنال يسير في الاتجاه الصحيح

أرتيتا
أرتيتا ضمن التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي مع أرسنال

أرتيتا: أرسنال يسير في الاتجاه الصحيح

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لندن - رويترز

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يعتقد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه أظهر تحسنا كبيرا في الأشهر الأخيرة وأكد أنه يسير في الاتجاه الصحيح بعدما انتفض وحول تأخره إلى فوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد لينعش آماله في التأهل الأوروبي الموسم المقبل.

وتقدم ليستر بهدف مبكر عن طريق يوري تيليمانس لكن ديفيد لويز أدرك التعادل قبل أن يسجل ألكسندر لاكازيت ونيكولا بيبي ويفوز أرسنال 3-1 ليتقدم إلى المركز العاشر برصيد 37 نقطة من 26 مباراة.

وجاء الفوز في استاد كينغ باور ليكون الثاني على التوالي لأرسنال بعد الانتصار على بنفيكا في الدوري الأوروبي يوم الخميس ليضمن التأهل إلى دور الستة عشر بالتفوق 4-3 في مجموع المباراتين.

وقال أرتيتا: يتطور الفريق بكل وضوح ويسير في الاتجاه الذي أحبه. لا نزال نمنح بعض الأشياء للمنافس. يجب أن نتخلص من ذلك حتى نمنح أنفسنا أفضل فرصة، يتعلق الأمر بطريقة اللعب أمام منافس من طراز رفيع، أنا فخور بالفوز لكن بكل تأكيد أيضا بطريقة تحقيق ذلك.

وتابع: تقترب طريقة اللعب كثيرا مما نريده. يتحسن الفريق ونلعب ببعض الثبات في المستوى في الأشهر الأخيرة.

وسيلعب أرسنال في ضيافة بيرنلي صاحب المركز 15 يوم السبت

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