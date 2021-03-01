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بوكيتينو: مبابي يحتاج "الوقت" ليصبح مثل رونالدو وميسي

رونالدو ميسي مبابي
مبابي خطف الأضواء بعد ثلاثيته في شباك برشلونة

بوكيتينو: مبابي يحتاج "الوقت" ليصبح مثل رونالدو وميسي

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العربية.نت

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أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن لاعبه الفرنسي كيليان مبابي من أفضل اللاعبين في العالم، مشيراً إلى أنه بمرور الوقت سيصبح خليفة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وخطف مبابي (22 عاماً) الأضواء عندما أحرز 3 أهداف في شباك برشلونة الشهر الماضي خلال المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 4-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو في مداخلة هاتفية مع وكالة "فرانس برس": مبابي يملك الإمكانيات ولا ينقصه سوى الوقت، أعتقد أنه حالياً من الأفضل في العالم وسيمكنه الحصول على التقدير الذي يستحقه.

وسجل بطل العالم 2018 ، الرابع في ترتيب الكرة الذهبية في ذلك العام ، 6 أهداف وصنع 2 في الدوري مع بوكيتينو .

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