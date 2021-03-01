بيرلو: لا نتهم بنتائج إنتر وميلان

كشف أندريا بيرلو إن يوفنتوس لا يزال يؤمن بقدرته على الاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم رغم تأخره بعشر نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.



وتعادل يوفنتوس، الفائز بآخر تسع نسخ للدوري الإيطالي، 1-1 مع فيرونا يوم السبت ليبقى ثالثا وراء إنتر وغريمه ميلان.



لكن بيرلو لا يزال يؤمن بفرص فريقه للحاق بمنافسه إنتر الذي لعب مباراة أكثر منه.



وقال بيرلو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سبيتسيا في الدوري الثلاثاء : هدفنا لم يتغير. نبتعد كثيرا عن الصدارة الآن بعد فوز إنتر وميلان. لكننا لم نغير أهدافنا ويجب الفوز بمباراة تلو الأخرى. لا نشغل بالنا بالفرق التي تسبقنا أو تتأخر عنا في الترتيب. نركز فقط على أنفسنا. لا تزال هناك الكثير من المباريات المتبقية وطالما يوجد وقت فاننا سنحاول الاستفادة من فرصنا.



وتعادل يوفنتوس في فيرونا بعد أن فرط في تقدمه للمرة الرابعة في الدوري هذا الموسم.



وقال بيرلو : نعلم أننا فرطنا في تقدمنا في أربع مباريات في ظروف مخنلفة في كل مرة. في المباراة الأخيرة مني مرمانا بهدف رغم أن فيرونا لم يكن يشكل خطورة على فريقي وهذا ما يؤلمني أكثر. قمنا بتحليل الأخطاء وسنعمل على تجنبها.



وطالب بيرلو لاعبيه بالرد سريعا أمام سبيتسيا الذي يقدم عروضا طيبة منذ صعوده من الدرجة الثانية الموسم الماضي ويحتل المركز 15.



وقال بيرلو : ستكون مباراة صعبة ومهمة لنا لأننا يجب أن نعوض خسارة نقطتين في فيرونا ومواصلة القتال على اللقب. يجب أن نلعب بقوة وسرعة منذ الدقيقة الأولى لأننا سنواجه منافسا قويا.

