بيولي: ميلان لا يفكر بلقب بطل الدوري الإيطالي

أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل يبقى الهدف الأساسي للاعبيه، رغم أنه لا يزال في دائرة المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لأول مرة منذ حوالي عقد من الزمان عقب الفوز 2-1 في روما مساء يوم الأحد.



وكان ميلان يتصدر الدوري حتى قبل أسبوعين، وأكد بفوزه على روما في مباراة مثيرة ومتكافئة أن الفارق مع إنتر ميلان المتصدر لم يتسع عن أربع نقاط مع الوصول إلى نهاية الجولة.



وقال بيولي لشبكة "سكاي إيطاليا": إذا قلت منذ عدة أشهر أننا سنكون في المركز الثاني بالدوري، فلم يكن سيصدق أي شخص ذلك، ولو كنا في المقابل نملك 40 نقطة لقالوا إننا نؤدي موسما رائعا ونقاتل على التأهل إلى دوري الأبطال بعد كل هذه السنوات.



وأضاف: هناك سبعة فرق قوية وفي النهاية ستشعر أربعة فرق فقط بالسعادة ونحن نأمل أن نكون من بين هذه الفرق.



ولم يلعب ميلان في دوري الأبطال منذ موسم 2013-2014، وكان بيولي يرغب في إظهار التطور الذي حدث في فريقه، وتابع: نحن نفعل شيئا مهما. لدينا 17 نقطة أكثر مما كنا نملك الموسم الماضي ونحن أصغر فريق في المسابقة ونحن الفريق الذي خاض أكبر عدد من المباريات، قدمنا أداء رائعا بروح عالية. أنا سعيد أننا خرجنا بالفوز.