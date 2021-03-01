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سولشاير ينتقد أداء مانشستر يونايتد الهجومي

سولشاير يونايتد
هجوم يونايتد سجل 53 هدفاً في الدوري الإنجليزي

سولشاير ينتقد أداء مانشستر يونايتد الهجومي

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مانشستر - رويترز

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أشاد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بالأداء الدفاعي للاعبيه خلال التعادل دون أهداف مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه قال إنه يجب تحسن أداء الدور الهجومي.

ودافع يونايتد بقوة أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج ليخرج بنقطة واحدة ويمنع صاحب الأرض من العودة إلى المربع الذهبي يوم الأحد.

ويملك يونايتد أقوى خط هجوم في المسابقة هذا الموسم برصيد 53 هدفا لكن المدرب النرويجي ينتظر المزيد من فريقه صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة من 26 مباراة وبفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي فاز في آخر 20 مباراة في كل المسابقات.

وقال سولشاير عقب اللقاء: نحن لا نسجل ما يكفي من الأهداف بكل تأكيد. لقد خرجنا بشباك نظيفة مرة أخرى لكن الخطوة التالية للفريق ستكون الفوز بمثل هذه المباريات وتسجيل هدف.

وأضاف: في مثل هذه المباريات التي نصفها بالكبيرة، خرجنا بشباك نظيفة بشكل مميز ودافعنا بقوة.

وتابع: فعل اللاعبون كل شيء تقريبا بشكل صحيح في الدور الدفاعي. من الناحية الهجومية كنا نحتاج إلى بعض التحسن لكن هذا سيحدث.

ويلعب يونايتد في ضيافة كريستال بالاس صاحب المركز 13 يوم الأربعاء المقبل.

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