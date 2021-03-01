سيميوني يشيد بفيلكس بعد الفوز على فياريال

أشاد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بالمهاجم جواو فيلكس، بعدما شارك اللاعب البالغ عمره 21 عاما كبديل أمام فياريال وسجل هدف ضمان الفوز 2-صفر في ضيافة فياريال بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.



وخرج المهاجم المنضم في صفقة قياسية لأتلتيكو مقابل 126 مليون يورو من التشكيلة الأساسية للمرة الثانية في ثلاث مباريات، ولم يكن مؤثرا عندما بدأ مباراة انتهت بالخسارة 1-صفر أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.



وشارك فيلكس مع بداية الشوط الثاني أثناء تقدم أتلتيكو بهدف أمام فياريال، وحسم الانتصار بتسديدة منخفضة وقوية ليهز الشباك لأول مرة منذ قرب نهاية يناير الماضي.



وقال سيميوني: لقد سجل هدفا رائعا وترك بصمة مؤثرة وهذا ما نريده منه. أحب أن يقاتل اللاعبون ويحاولون إثبات مدى قوتهم. إنه مهم جدا بالنسبة لنا.



واحتفل اللاعب البرتغالي بالهدف عن طريق وضع إصبعه على شفتيه لكن سيميوني رفض الحديث عما إذا كان اللاعب يحاول أن يوجه له رسالة بسبب عدم بدء المباراة، وقال المدرب الأرجنتيني: يجب أن نسأله لماذا فعل ذلك.



وأضاف ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو: جواو لم يسجل منذ فترة طويلة جدا، وأنا سعيد من أجله لأنه لاعب صاحب موهبة رائعة. لا أعتقد أنه كان يشعر بالغضب نحو أي شخص وهو يدرك ما نحتاجه.