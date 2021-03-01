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غالبية الألمان يعارضون عودة الجماهير إلى المدرجات

جماهير دورتموند
61% من الألمان لا يؤيدون عودة الجماهير في مايو المقبل

غالبية الألمان يعارضون عودة الجماهير إلى المدرجات

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برلين - د ب أ

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كشف استطلاع رأي أن أغلب الألمان لا يؤيدون عودة الجماهير إلى المدرجات في مباريات الدوري الألماني لكرة القدم خلال هذا الموسم، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجراه معهد "يوغوف" بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 61 % من المواطنين الألمان لا يؤيدون عودة الجماهير حتى نهاية الموسم في مايو المقبل، بينما أيد 23 % فقط عودة الجماهير إلى المدرجات.

وجاء ذلك قبل المشاورات المقررة يوم الأربعاء بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والقادة الإقليميين حول كيفية المضي قدما في ظل أزمة جائحة كورونا.

وكانت الحكومة الألمانية وحكومات الولايات قد قررت في أكتوبر الماضي، إقامة المباريات بدون جماهير في ظل تزايد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وطبقا للقيود المفروضة حاليا في ألمانيا، تقام جميع المنافسات الرياضية للمحترفين بدون حضور جماهير.

وكانت رابطة الدوري الألماني وغيرها من المنظمات الرياضية والثقافية قد أبدت تأييدها في فبراير الماضي لمفهوم مقترح من قبل مجموعة من الخبراء والعلماء يهدف إلى عودة المتفرجين في الفعاليات وفقا لمعايير نظافة وإجراءات وقاية صارمة.

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