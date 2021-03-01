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غوارديولا: أغويرو بحاجة إلى الوقت لاستعادة مستواه

غوارديولا أغويرو
غوارديولا إلى جانب المهاجم الأرجنتيني في مناسبة سابقة

غوارديولا: أغويرو بحاجة إلى الوقت لاستعادة مستواه

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مانشستر - رويترز

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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن المهاجم سيرجيو أغويرو يحتاج إلى الوقت لاستعادة قمة مستواه بعد فترة غياب طويلة، وسيكون اللاعب الأرجنتيني مطالبا بالقتال على موقعه في التشكيلة.

وتعرض أغويرو لسلسلة من الإصابات، وأصيب أيضا بفيروس كورونا المستجد لتقتصر مشاركاته على 11 مباراة في كل المسابقات خلال الموسم الجاري.

ودخل المهاجم البالغ عمره 32 عاما التشكيلة الأساسية لأول مرة في أربعة أشهر خلال الفوز 2-1 على وست هام يونايتد، ليحقق سيتي انتصاره 20 على التوالي في كل المسابقات.

وقال غوارديولا إن أغويرو، الهداف التاريخي لسيتي برصيد 256 هدفا، يبقى من العناصر المهمة في تشكيلة الفريق، وأضاف المدرب الإسباني: إنه يعرف ذلك منذ يوم الأحد أن الأفضل هو الذي يلعب. لا يتعلق الأمر بسيرجيو بل بالجميع. أحاول أن أتخذ قرارات عادلة.

وتابع: سيرجيو مهم جدا لنا وهو صاحب موهبة استثنائية. ستكون هناك مباريات صعبة ومتقاربة ونحتاج إلى هدف. من سيكون اللاعب المناسب في مثل هذه الظروف؟ هو. لكنه عاد بعد حوالي عام ويحتاج إلى الوقت.

ويتصدر سيتي الدوري برصيد 62 نقطة من 26 مباراة وبفارق 12 نقطة عن جاره وغريمه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

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