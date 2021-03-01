غوارديولا: بايرن ميونخ أفضل فريق في أوروبا

حقق مانشستر سيتي 20 انتصارا متتاليا في كل المسابقات لكن المدرب بيب غوارديولا رفض تلميحات بأن فريقه هو الأفضل في أوروبا.



ووصف المدرب ديفيد مويز فريق المدرب غوارديولا بأنه الأفضل قاريا بعد أن شاهد وست هام يخسر 2-1 أمام سيتي على ملعب الاتحاد يوم السبت.



وسمحت هذه النتيجة لسيتي بتوسيع الفارق الذي يفصله في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 12 نقطة عن أقرب مطارديه لكن غوارديولا قال إن بايرن ميونخ حامل لقب دوري الأبطال وليفربول بطل إنجلترا هما الأفضل في أوروبا.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي: لكي تفوز بهذا اللقب عليك أن تنتصر. في مارس لم يتحدد أي بطل، بايرن ميونخ هو أفضل فريق في أوروبا وفي العالم لأنه فاز بكل شيء. في إنجلترا ليفربول هو البطل لذا هو الأفضل.



ويعود سجل سيتي الخالي من الهزائم إلى 27 مباراة وسيعادل أطول سجل له بدون هزيمة إذا تجنب الخسارة أمام وولفرهامبتون يوم الثلاثاء.



ولا يزال سيتي ينافس في أربع مسابقات هذا الموسم وقال غوارديولا إنه لا يوجد أي وقت أمام فريقه للاستمتاع بتحقيق الأرقام القياسية.



وأضاف: تنتظرنا مباريات كثيرة. نلعب كل ثلاثة أيام. يجب أن نحصل على راحة للتركيز على المباراة التالية.



وبمواجهة وولفرهامبتون سيخوض سيتي ثلاث مباريات على ملعبه في عشرة أيام حيث سيلعب بعدها مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني وساوثهامبتون.



وقال غوارديولا: لا تزال هناك 36 نقطة نلعب من أجلها هذا الموسم. الكثير من النقاط، نعلم مدى أهمية هذا الأسبوع.. سنخوض ثلاث مباريات على ملعبنا قبل التوجه إلى فولهام. سنقطع خطوة رائعة لو قمنا بما يجب علينا القيام به ولا يزال أمامنا الكثير من العمل.