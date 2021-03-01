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كلوب: ليفربول يستهدف التأهل إلى دوري الأبطال

كلوب ليفربول
فريق المدرب الألماني يحتل المركز السادس حالياً

كلوب: ليفربول يستهدف التأهل إلى دوري الأبطال

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ليفربول - رويترز

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يستهدف يورغن كلوب مدرب ليفربول إنهاء الموسم في المربع الذهبي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما نجح أخيرا في الفوز وتفوق 2-صفر على شيفيلد يونايتد، لينهي سلسلة من أربع هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى فريق المدرب كلوب أمام المرمى لكن كيرتس جونز سجل الهدف الأول ثم أضاف كين برايان الهدف الثاني بطريق الخطأ في مرماه ليحقق ليفربول سادس الترتيب فوزا مهما قبل مواجهة تشيلسي الذي يتقدم عليه بمركز واحد في جدول الترتيب.

وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس": هذا من أجل إظهار أننا لا نزال حاضرين. سنواجه تشيلسي يوم الخميس ويجب أن نظهر ذلك مجددا. يجب أن نفوز بمباريات كرة القدم ونحن ندرك ذلك، لا مجال للتأهل إلى دوري الأبطال دون تحقيق نتائج. تحقق ذلك الليلة ويجب أن نواصل المضي قدما.

وأضاف المدرب الألماني: خسر شيفيلد يونايتد كثيرا لكن بفارق ضئيل. من الواضح أن هذه المباريات تبقى مثيرة حتى النهاية. كان بوسعنا تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول.

وأكد كلوب إنه ينتظر عودة المهاجم ديوغو جوتا إلى التشكيلة أمام تشيلسي حيث تعافى اللاعب البالغ عمره 24 عاما من إصابة في الركبة وكان جاهزا لمواجهة شيفيلد قبل استبعاده بسبب المرض.

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