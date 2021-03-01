.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

منتخب اليابان يستعد للأولمبياد بمواجهة الأرجنتين

اليابان الأرجنتين
من مباراة سابقة بين المنتخبين

منتخب اليابان يستعد للأولمبياد بمواجهة الأرجنتين

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

سيكثف المنتخب الأولمبي الياباني لكرة القدم استعداداته لأولمبياد طوكيو بخوض مباراتين وديتين على أرضه أمام نظيره الأرجنتيني في وقت لاحق هذا الشهر.

وستقام المباراة الأولى في ملعب أجينوموتو في طوكيو في 26 مارس قبل أن يلتقي المنتخبان مجددا بعد ثلاثة أيام في فوكوكا.

ومع الحظر الذي تفرضه اليابان مؤقتا على دخول الرياضيين الأجانب لاحتواء انتشار فيروس كورونا قال الاتحاد الياباني لكرة القدم إنه سيستضيف المباراتين الوديتين بعد رفع الحكومة هذا الحظر أو الحصول على إعفاء خاص.

وذكرت صحيفة "نيكي" الأسبوع الماضي أن الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو هذا العام يمكنهم البدء في دخول اليابان بعد رفع حالة الطوارئ هذا الشهر.

وأضافت الصحيفة أن السلطات سترفع حالة الطوارئ في السابع من مارس وسيعقبها مباشرة رفع الحظر على دخول الرياضيين الأجانب.

وقال التقرير إن الرياضيين الأولمبيين لن يتعين عليهم الخضوع للعزل الذاتي لأسبوعين فور وصولهم إلى اليابان من أجل مساعدتهم على الاستعداد للألعاب المقرر أن تنطلق في 23 يوليو لكن يجب الالتزام بالبقاء في أماكن الإقامة والمنشآت الرياضية.

وكانت اليابان علقت مؤقتا الاعفاءات التي تسمح للرياضيين الأجانب بالتدريب في البلاد قبل أولمبياد طوكيو، بعدما أغلقت حدودها لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتأهل منتخب الأرجنتين، بطل الأولمبياد في 2004 و2008، إلى ألعاب طوكيو مع البرازيل عن أميركا الجنوبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
بشكل مفاجئ.. وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي بشكل مفاجئ.. وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي
مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب مع دولتين عربيتين مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب مع دولتين عربيتين
أحمدي نجاد يتلمس رأسه.. قد يغتالوني ويمشوا بجنازتي! أحمدي نجاد يتلمس رأسه.. قد يغتالوني ويمشوا بجنازتي!
نبأ مفرح عن لقاح فايزر.. نبأ مفرح عن لقاح فايزر.. "من يأخذ التطعيم لا ينقل العدوى"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد