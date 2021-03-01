منتخب اليابان يستعد للأولمبياد بمواجهة الأرجنتين

سيكثف المنتخب الأولمبي الياباني لكرة القدم استعداداته لأولمبياد طوكيو بخوض مباراتين وديتين على أرضه أمام نظيره الأرجنتيني في وقت لاحق هذا الشهر.



وستقام المباراة الأولى في ملعب أجينوموتو في طوكيو في 26 مارس قبل أن يلتقي المنتخبان مجددا بعد ثلاثة أيام في فوكوكا.



ومع الحظر الذي تفرضه اليابان مؤقتا على دخول الرياضيين الأجانب لاحتواء انتشار فيروس كورونا قال الاتحاد الياباني لكرة القدم إنه سيستضيف المباراتين الوديتين بعد رفع الحكومة هذا الحظر أو الحصول على إعفاء خاص.



وذكرت صحيفة "نيكي" الأسبوع الماضي أن الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو هذا العام يمكنهم البدء في دخول اليابان بعد رفع حالة الطوارئ هذا الشهر.



وأضافت الصحيفة أن السلطات سترفع حالة الطوارئ في السابع من مارس وسيعقبها مباشرة رفع الحظر على دخول الرياضيين الأجانب.

وقال التقرير إن الرياضيين الأولمبيين لن يتعين عليهم الخضوع للعزل الذاتي لأسبوعين فور وصولهم إلى اليابان من أجل مساعدتهم على الاستعداد للألعاب المقرر أن تنطلق في 23 يوليو لكن يجب الالتزام بالبقاء في أماكن الإقامة والمنشآت الرياضية.



وكانت اليابان علقت مؤقتا الاعفاءات التي تسمح للرياضيين الأجانب بالتدريب في البلاد قبل أولمبياد طوكيو، بعدما أغلقت حدودها لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وتأهل منتخب الأرجنتين، بطل الأولمبياد في 2004 و2008، إلى ألعاب طوكيو مع البرازيل عن أميركا الجنوبية.