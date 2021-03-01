.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ميلان يفقد إبراهيموفيتش مجدداً بسبب الإصابة

إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش مصاباً في لقاء ميلان وروما

ميلان يفقد إبراهيموفيتش مجدداً بسبب الإصابة

متابع الغاء المتابعة

ميلان - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت تقارير وسائل إعلام إيطالية يوم الاثنين أن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان سيغيب لفترة عن المباريات بعد إصابته في العضلة الضامة في الفوز 2-1 على روما.

وخرج إبراهيموفيتش، هداف ميلان هذا الموسم، مصابا خلال المواجهة يوم الأحد وأكد المدرب ستيفانو بيولي عقب المباراة أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية وسيتم تقييم حالته يوم الاثنين.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن الفحوص أظهرت إصابة إبراهيموفيتش في العضلة الضامة وسيتم تقييم حالته مجددا بعد عشرة أيام.

ومن المتوقع أن يغيب إبراهيموفيتش عن مواجهتي أودينيزي وفيرونا في الدوري.

ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري متأخرا بأربع نقاط عن غريمه إنتر. وسيلتقي مع مانشستر يونايتد في دور الستة عشر للدوري الأوروبي. وستقام مباراة الذهاب في 11 مارس. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المهاجم البالغ عمره "39 عاما" سيكون لائقا لموقعة أولد ترافورد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
بشكل مفاجئ.. وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي بشكل مفاجئ.. وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي
مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب مع دولتين عربيتين مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب مع دولتين عربيتين
أحمدي نجاد يتلمس رأسه.. قد يغتالوني ويمشوا بجنازتي! أحمدي نجاد يتلمس رأسه.. قد يغتالوني ويمشوا بجنازتي!
نبأ مفرح عن لقاح فايزر.. نبأ مفرح عن لقاح فايزر.. "من يأخذ التطعيم لا ينقل العدوى"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد