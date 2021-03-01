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وفاة المدرب الكرواتي زلاتكو كرانيكار

زلاتكو كرانيكار المدير الفني السابق للمنتخب الكرواتي

وفاة المدرب الكرواتي زلاتكو كرانيكار

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زغرب - د ب أ

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توفي زلاتكو كرانيكار المدير الفني السابق للمنتخب الكرواتي لكرة القدم، يوم الاثنين عن عمر يناهز "64 عاما".

وذكرت وكالة الأنباء الكرواتية (هينا) أن كرانيكار توفي إثر صراع قصير مع مرض خطير، وقد أكد الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أيضا وفاة المدرب.

وتولى كرانيكار تدريب المنتخب الكرواتي بين عامي 2004 و2006 وقاد المنتخب للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا.

وبدأ كرانيكار مسيرته الاحترافية في دينامو زغرب الكرواتي واختتمها في رابيد فيينا النمساوي، ومنذ عام 1991 تولى تدريب عدة أندية في النمسا وكرواتيا.

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