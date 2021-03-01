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"يويفا" يبدل مواجهتي توتنهام ودينامو زغرب

توتنهام
توتنهام في لقاء سابق

"يويفا" يبدل مواجهتي توتنهام ودينامو زغرب

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زيوريخ - رويترز

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الاثنين إنه قرر تبادل مواجهتي الذهاب والإياب بين توتنهام هوتسبير ودينامو زغرب الكرواتي في دور الستة عشر بسبب مباراة أرسنال في البطولة ذاتها.

وكان من المفترض أن يلعب كل من توتنهام وأرسنال، الذي سيواجه أولمبياكوس اليوناني في دور الستة عشر، مباراة الذهاب خارج ملعبيهما في 11 مارس والإياب في لندن في الأسبوع التالي.

وبصفته بطل الكأس المحلية مُنحت الأولوية لأرسنال ومن ثم سيخوض مباراة الإياب على أرضه.

وقال "يويفا" في بيان : يعلن اليويفا أن مباراتي الذهاب والإياب في دور الستة عشر بالدوري الأوروبي بين دينامو وتوتنهام هوتسبير تم تبادلهما. المباراتان ستقامان في لندن وزغرب على الترتيب.

وسيرحب توتنهام بالقرار إذ كان يريد تفادي السفر خارج البلاد قبل مواجهة أرسنال في الدوري في 14 مارس.

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