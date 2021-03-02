أنشيلوتي: إيفرتون "يحلم" باللعب في دوري أبطال أوروبا

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن إنهاء الموسم الحالي في المربع الذهبي بمثابة حلم للنادي.



ويحتل إيفرتون المركز السابع برصيد 43 نقطة من 25 مباراة، بفارق نقطتين عن وست هام صاحب المركز الرابع، والذي خاض مباراة إضافية، بعد فوزه 1-صفر على ضيفه ساوثهامبتون يوم الاثنين، وإذا انتصر على وست بروميتش ألبيون صاحب المركز قبل الأخير الخميس سيتقدم إيفرتون إلى المركز الرابع قبل المواجهة بين ليفربول وتشيلسي في وقت لاحق من اليوم نفسه.



وقال المدرب الإيطالي بعد أن قاد هدف ريتشارليسون إيفرتون لانتصاره الأول على ملعبه منذ 19 ديسمبر الماضي: الوجود في المربع الذهبي في نهاية الموسم حلم، علينا بذل كل ما في وسعنا في مباراة الخميس حتى نكون هناك، هناك إمكانية حقيقية لتحقيق ذلك. لا يهم الوقت الذي سنقضيه في المربع الذهبي، بل علينا فقط معرفة ما هو شعور أن تكون في هذا المركز.



وتابع: ستكون هناك معركة كبيرة حتى نهاية الموسم وعلينا أن نسعد بقدرتنا على القتال من أجل هذا المركز. لكن هذا لا يغير من هدفنا، وهو اللعب في أوروبا الموسم المقبل.