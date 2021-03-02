إيفرتون يهزم ساوثهامبتون وينعش حظوظه الأوروبية

أنعش فريق إيفرتون حظوظه الأوروبية بالفوز على ضيفه ساوثهامبتون 1 - صفر يوم الاثنين في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز للمهاجم البرازيلي ريشارليسون الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة التاسعة.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف ليفربول صاحب المركز السادس وبفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي صاحب المركز الخامس ونقطتين عن ويستهام صاحب المركز الرابع فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 62 نقطة بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد الوصيف ويحل ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

وحقق إيفرتون فوزه الثالث عشر مقابل أربعة تعادلات وثماني هزائم فيما خسر ساوثهامبتون للمرة الثانية عشر مقابل ثمانية انتصارات وستة تعادلات.