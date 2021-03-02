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بارتوميو يرفض الشهادة.. والمحكمة تطلق سراحه

روسيل إلى جانب بارتوميو رئيس برشلونة الحالي
الشرطة ألقت القبض على بارتوميو يوم الاثنين

بارتوميو يرفض الشهادة.. والمحكمة تطلق سراحه

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برشلونة - رويترز

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قضت محكمة في كاتالونيا بإطلاق سراح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق يوم الثلاثاء بعد يوم واحد من إلقاء القبض عليه في تحقيقات تتعلق بمزاعم حول سوء الإدارة والفساد.

وقال بيان المحكمة إن بارتوميو، رئيس برشلونة خلال الفترة 2014-2020، ومستشاره السابق خاومي مسافيرير، استخدما حقهما في عدم الكشف عن شهادتهما في القضية ووافق القاضي على إطلاق سراحهما بشكل مؤقت.

وكان بارتوميو ضمن أربعة أشخاص مرتبطين بالنادي تعتقلهم الشرطة يوم الاثنين بسبب ما وصفته بأنه "تحقيق في جرائم مزعومة تتعلق بالملكية والنظام الاجتماعي والاقتصادي".

واعتقلت الشرطة أوسكار جارو الرئيس التنفيذي لبرشلونة ورومان غوميز بونتي مدير الإدارة القانونية يوم الاثنين قبل إلقاء سراحهما بعدها بساعات، بينما قضى بارتوميو وماسفيرير في شرطة برشلونة.

وداهمت الشرطة مكاتب نادي برشلونة في استاد كامب نو ضمن خمسة أماكن جرى تفتشيهم خلال هذه العملية.

وترتبط التحقيقات بالمعلومات التي كشفتها إذاعة "كادينا سير" الإسبانية في فبراير شباط من العام الماضي حول تعاقد برشلونة مع مؤسسة لمراقبة أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء تولي بارتوميو رئاسة النادي.

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