بيكهام يتمنى ضم ميسي ورونالدو إلى إنتر ميامي

أعرب النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، الذي يشترك في ملكية نادي إنتر ميامي الأميركي، عن أمله في التعاقد مع النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.



ولدى سؤاله عن اهتمامه بضم ميسي ورونالدو بعدما ألمح اللاعبان إلى إمكانية اللعب في الدوري الأميركي المحترفين في مرحلة لاحقة من مسيرتيهما، قال بيكهام: بدون أي شك هؤلاء من نوعية اللاعبين الذين نطمح في جلبهم للنادي.



ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن بيكهام قوله: أعتقد أن الجماهير ستقدر ذلك تماما، نحن كملاك نريد لاعبين قادرين على القيادة والفوز هذه أولوية بالنسبة لنا.



وتابع: في وجود بليز ماتويدي وغونزالو هيغوايين نشعر بأنهما لاعبان أضافا إلى واجهة وبريق النادي، ولاحقا نريد جلب لاعبين آخرين إذا سنحت لنا الفرصة لجلب بعض الأسماء الرائعة، مثل ليو ميسي وكريستيانو رونالدو.