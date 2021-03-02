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بيولي: ميلان قادر على تجاوز أزمة غياب إبراهيموفيتش

إنتر ميلان إبراهيموفيتش سانشيز
زلاتان تعرض إلى إصابة في مباراة روما الأخيرة

بيولي: ميلان قادر على تجاوز أزمة غياب إبراهيموفيتش

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ميلان - رويترز

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أكد المدرب ستيفانو بيولي أن ميلان وصل إلى مرحلة حاسمة من الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قبل مواجهة أودينيزي وعبر عن ثقته في قدرة لاعبيه على التأقلم مع غياب المهاجم المصاب زلاتان إبراهيموفيتش.

وخرج المهاجم السويدي البالغ من العمر 39 عاما، والذي يتصدر هدافي ميلان برصيد 14 هدفا في 14 مباراة في الدوري هذا الموسم، مصابا في انتصار 2-1 على روما يوم الأحد بسبب مشكلة عضلية، ويتوقع أن يغيب لعشرة أيام على الأقل سيحضر خلالها مهرجانا موسيقيا.

لكن بيولي حافظ على هدوئه وثقته بعد أن قاد فريقه لخمسة انتصارات في ثماني مباريات خاضها ميلان في غياب المهاجم المخضرم في وقت سابق من الموسم.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي قبل مباراة الأربعاء: زلاتان هو بطلنا لكننا قدمنا مباراة جيدة يوم الأحد ونملك لاعبين أصحاب مهارات عالية، تظهر عروض الفريق القوية في غيابه أن ميلان يملك إمكانات كبيرة.

واستعاد ميلان مستواه بالفوز في روما مطلع الأسبوع. وكان ميلان خاض قبلها أربع مباريات لم يحقق فيها أي انتصار في كل المسابقات.

وخلال هذه السلسلة المخيبة خسر مرتين متتاليتين أمام سبيزيا وإنتر في الدوري ليتأخر فريق المدرب بيولي صاحب المركز الثاني بأربع نقاط عن غريمه المتصدر.

وزاد بيولي: لدينا فرصة لنثبت للجميع أن تلك الفترة كانت غريبة على الفريق، كانت مفاجأة وقتها لكن أي فريق قد يتعرض لهذا التراجع في المستوى مع كثرة المباريات.

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