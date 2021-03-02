تورينو يتخلف عن حضور مباراة لاتسيو بسبب كورونا

أعلن لاتسيو تشكيلته وتوجه إلى الاستاد الأولمبي في روما لمواجهة تورينو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء رغم أن الزوار لم يغادروا مدينتهم بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الفريق في تكرار لواقعة إلغاء مباراة يوفنتوس ونابولي في وقت مبكر هذا الموسم.



ودخلت تشكيلة تورينو الحجر الصحي بناء على طلب من سلطات الصحة المحلية وذلك قبل المباراة التي من المفترض انطلاقها الساعة 6:30 مساء في العاصمة الإيطالية، بعد تسجيل ثماني حالات مصابة بسلاسة الفيروس الجديدة التي اكتشفت في بريطانيا.



وتأجلت مباراة تورينو مع ساسولو يوم الجمعة الماضي بسبب انتشار حالات الإصابة، بينما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن مجلس رابطة الدوري قرر بالإجماع بعد اجتماع عاجل يوم الثلاثاء إقامة المباراة في روما كما هو مخطط لها.



ولم يسافر تورينو لخوض المباراة ومن المتوقع أن تعتبره الرابطة خاسرا 3-صفر وتخصم نقطة واحدة من رصيده.



وهي ذاتها العقوبة التي تعرض لها نابولي في أكتوبر بسبب عدم السفر إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس حامل اللقب في الدوري، وقال نابولي آنذاك إن سلطات الصحة المحلية طالبته بالبقاء بسبب وجود حالات إيجابية بكوفيد-19.



وأسفر ذلك عن مشهد غريب في "أليانز أرينا" الخاص بيوفنتوس، حيث حضرت تشكيلة صاحب الأرض وطاقم التحكيم للملعب والانتظار 45 دقيقة بعد موعد انطلاق المباراة قبل إلغائها رسميا.



لكن نابولي تقدم بطعن إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية وجاء القرار في مصلحته، ومن المنتظر أن ينتهج تورينو الطريق ذاته.