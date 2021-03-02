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جونسون يدعم استضافة بريطانيا لكأس العالم 2030

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون(أرشيفية-رويترز)
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني

جونسون يدعم استضافة بريطانيا لكأس العالم 2030

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لندن - رويترز

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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن "الوقت مناسب" لكي تقدم المملكة المتحدة وإيرلندا عرضا مشتركا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، مضيفا أن الدولة ترغب أيضا في استضافة مباريات إضافية في بطولة أوروبا 2020 إذا دعت الحاجة.

وفي مقابلة مع صحيفة "الصن"، قال جونسون: نحن حريصون جدا على إعادة كرة القدم إلى موطنها في 2030. أعتقد أنه المكان المناسب. إنه موطن كرة القدم، وهذا هو الوقت المناسب. سيكون شيئا رائعا للدولة.

وذكرت الصحيفة أن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك سيجنب 2.8 مليون جنيه إسترليني في ميزانيته يوم الثلاثاء من أجل الترويج لكأس العالم بجانب 25 مليون جنيه إسترليني لتمويل اللعبة على مستوى القاعدة.

وأضاف جونسون: نريد أن نرى طفرة كبيرة في كرة القدم في السنوات المقبلة.

وأقيمت كأس العالم على أراض بريطانية مرة واحدة من قبل عندما أحرزت إنجلترا اللقب أمام جماهيرها في 1966.

كما ترك جونسون الباب مفتوحا أمام استضافة المملكة المتحدة لمباريات إضافية في بطولة أوروبا 2020، بعدما كشفت الحكومة الأسبوع الماضي عن خطط لإنهاء كل قيود التباعد الاجتماعي في إنجلترا بحلول 21 يونيو.

وقال: نستضيف بطولة أوروبا. سنستضيف الدور قبل النهائي والمباراة النهائية. إذا أرادوا إقامة أي مباريات أخرى، نحن مستعدون لذلك بالتأكيد لكن في هذه اللحظة هذا هو الوضع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتأجلت بطولة أوروبا عاما واحدا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وستقام في 12 مدينة حول القارة في الفترة من 11 يونيو -11 يوليو.

وتتضمن هذه المدن غلاسكو، التي تستضيف ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر، ولندن التي تستضيف ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر بالإضافة لمباراتي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية باستاد ويمبلي.

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