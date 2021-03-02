زيدان يطالب ريال مدريد بالهدوء قبل مواجهة أتلتيكو

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فريقه لا ينظر إلى التعادل 1-1 بملعبه مع ريال سوسييداد يوم الاثنين باعتباره فرصة ضائعة للعودة إلى سباق اللقب ودعا إلى التحلي بالهدوء قبل مواجهة أتلتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.



وكان بإمكان ريال مدريد دخول قمة العاصمة الإسبانية، وهو يمتلك فرصة التساوي في رصيد النقاط مع أتلتيكو إذا تغلب على سوسيداد في مباراة الاثنين، لكنه اكتفى بالتعادل بعد أن سجل فينيسيوس جونيور هدفا متأخرا ليلغي تقدم الضيوف عن طريق بورتو.



وأبلغ المدرب الفرنسي الصحافيين: علينا التحلي بالهدوء. لعبنا جيدا وصنعنا ثلاث أو أربع فرص لكننا كنا نواجه فريقا صنع هو الآخر بعض الفرص. الآن علينا التحلي بالصبر والهدوء ونخلد للراحة.



وأضاف: كنا نستحق أكثر من ذلك نظرا للفرص التي صنعناها. سيطرنا على المباراة، لكن كانت هناك مباريات فزنا بها ولم نكن نستحق ذلك. هذه هي كرة القدم.



وجاء التعادل بعد خمسة انتصارات متتالية لريال مدريد في كل المسابقات لكن زيدان قال إن النتيجة لن تؤثر على الاستعدادات لمواجهة أتلتيكو الذي يتقدم بخمس نقاط على ريال مدريد وبرشلونة صاحب المركز الثاني وتتبقى له مباراة إضافية.



وقال المدرب الفرنسي: هذا لا يؤثر على الطريقة التي سنتعامل بها مع مباراة القمة. سنذهب إلى هناك بهدف تقديم مباراة رائعة، كل فريق يهدر نقاطا ونعرف أن علينا حصد أكبر قدر من النقاط وهذا ما سنفعله. ما زال الطريق طويلا.



وبدأت أزمة إصابات ريال مدريد في الانحسار ببطء واستعاد الثنائي فيدريكو فالفيردي ورودريغو اللذين جلسا على مقاعد البدلاء أمام سوسيداد بعد فترة غياب طويلة.



وكشف زيدان إنه يأمل أن يستطيع الهداف كريم بنزيمة التعافي من إصابة في الفخذ قبل مواجهة أتلتيكو.