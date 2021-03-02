سولشاير يلمح إلى إمكانية مشاركة كافاني أمام كريستال بالاس

توقع أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عودة المهاجم إدينسون كافاني إلى المباريات بعد التعافي من الإصابة، عندما يلتقي فريقه مع كريستال بالاس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.



وغاب لاعب منتخب أوروغواي عن آخر أربع مباريات خاضها يونايتد في كل المسابقات بسبب إصابة عضلية، لكنه تدرب يوم الثلاثاء قبل زيارة ملعب سيلهورست بارك.



وقال سولشاير في مؤتمر صحافي: الفريق يبدو في حالة طيبة. هناك بعض الشكوك بشأن لاعبين نرغب في منحهما الوقت الكافي. شارك إدينسون في التدريبات وهو شيء جيد. نتمنى أن يكون بخير بعد المران للتوجه معنا لمواجهة بالاس.



وقال سولشاير إن لاعب الوسط بول بوغبا المصاب في الفخذ لم يعد إلى التدريبات حتى الآن بينما قد يغيب المدافع فيل جونز لنهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة.



ولم يلعب الدولي الإنجليزي جونز مع يونايتد منذ يناير من العام الماضي.



وقال سولشاير الذي عانى من مشاكل متكررة في الركبة في المراحل الأخيرة من مسيرته كلاعب في يونايتد: أعلم تماما طبيعة هذا النوع من الإصابات. يعمل فيل بكل قوة. تعرض لانتكاستين. هذه النوعية من الإصابات تحتاج إلى صبر ووقت للتعافي.



وقد يبدأ يونايتد صاحب المركز الثاني، والذي حقق انتصارين فقط في فبراير، مباراته أمام بالاس متأخرا بفارق 15 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر إذا فاز فريق المدرب بيب غوارديولا على ولفرهامبتون واندرارز يوم الثلاثاء. لكن سولشاير نفى تلميحات بأن لاعبيه يعانون من ضغوط المنافسة على اللقب.



وقال: لا توجد أي ضغوط. نستمتع بوجودنا في مقدمة الترتيب قدر الإمكان. الأمر يرجع إلى قوة المنافسين والمدربين وكثرة المباريات. لعبنا مباريات كثيرة في الدوري وكأس الاتحاد. كان واحدا من أصعب الأعوام وأكثرها غرابة للجميع.