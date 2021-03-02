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غريليش يواصل غيابه عن أستون فيلا

غريليش أستون فيلا
غريليش تعرض إلى إصابة في الساق

غريليش يواصل غيابه عن أستون فيلا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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أكد دين سميث مدرب أستون فيلا أنه سيفتقد القائد جاك غريليش للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يواجه شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء.

ولا يزال غريليش يعاني من إصابة في الساق تعرض لها خلال المران الشهر الماضي لكن سميث قال إنه يأمل أن يتمكن لاعب المنتخب الإنجليزي من العودة إلى المران خلال الاسبوع الجاري.

وقال سميث في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: لن يكون جاهزا لمباراة الغد ولن يسافر معنا، سنحدد إمكانية انضمامه إلى المران في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. إنه يعمل مع الطبيب ومسؤولي التأهيل بشكل يومي.

وزاد: هذا أمر محبط لأنه لاعب من طراز رفيع ونحن نلعب بشكل أفضل بوجوده لكن هذا من ضمن الأشياء التي تحدث عند إصابة اللاعبين. يتعلق الأمر بمدى إمكانية التعامل مع غياب هؤلاء اللاعبين الكبار.

وفي غياب غريليش، نجح أنور الغازي في تسجيل هدف الفوز على ليدز يونايتد يوم السبت ليهز الشباك لأول مرة في شهرين.

ويحتل فيلا المركز التاسع في الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة من 24 مباراة بينما يتذيل شيفيلد الترتيب.

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