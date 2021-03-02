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غوارديولا يهدد لاعبي سيتي بـ"الاستبعاد"

غوارديولا
سيتي يتقدم عن أقرب منافسيه بـ12 نقطة

غوارديولا يهدد لاعبي سيتي بـ"الاستبعاد"

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مانشستر - رويترز

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حذر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه من الشعور بالرضا عن النفس، وقال إنه سيستبعد أي لاعب من التشكيلة يعتقد أن الصراع قد انتهى على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز سيتي في 20 مباراة متتالية في كل المسابقات، ويتصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه ويملك 62 نقطة من 26 مباراة، ولم يخسر في آخر 27 مباراة وسيعادل أطول مسيرة للنادي دون هزيمة إذا تجنب التعثر أمام وولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز 12 في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

ورغم تألق سيتي، يشعر غوارديولا أن المجال يبقى مفتوحا أمام التحسن والتطور، وقال: نحن نفوز ونحقق النتائج لكن يجب أن أطالب اللاعبين بالمزيد وأبلغهم بأن بوسعهم اللعب بشكل أفضل. إذا شعرت أن أي شخص يعتقد أن المهمة قد انتهت، أو شعر بمدى قوته، فهذا الشخص لن يلعب.

وأضاف: حامل اللقب هو ليفربول وليس نحن. حتى نحقق ذلك فإننا لا نزال نحتاج إلى الفوز في ثماني أو تسع أو عشر مباريات وهذا رقم كبير من المباريات.

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