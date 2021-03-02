كومان: بارتوميو استثنائي.. وما حدث له يضر بسمعة برشلونة

كشف رونالد كومان مدرب برشلونة يوم الثلاثاء أنه تأثر بشدة باعتقال جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي، ووصف الشخص الذي عينه مدربا للفريق بأنه شخص استثنائي، لكن اعترف في الوقت ذاته بأن القضية تضر بسمعة النادي.



وأعتقل بارتوميو، الذي عين كومان في أغسطس الماضي لكنه استقال في أكتوبر لتجنب سحب الثقة، أمس الاثنين مع أوسكار غراو الرئيس التنفيذي لبرشلونة بسبب ما وصفته بأنه تحقيق في جرائم مزعومة تتعلق بسوء الإدارة والفساد المالي.



وأُفرج عن الشخصين يوم الثلاثاء رغم أن التحقيق، الذي بدأ العام الماضي قبل تعيين كومان، لا يزال مفتوحا.



وأبلغ كومان مؤتمرا صحافيا قبل استضافة إشبيلية في إياب قبل نهائي كأس الملك يوم الأربعاء، إذ يسعى الفريق لتعويض الخسارة 2-صفر في الذهاب: عندما سمعت الأنباء شعرت بصدمة لأني أعرف بارتوميو غراو جيدا، أشعر بالأسى من أجلهما، قضيت أوقاتا جيدة معهما في هذه الفترة القصيرة، وبارتوميو كان دائما شخصا استثنائيا بالنسبة لي، هذا ليس جيدا لمكانة النادي، لكن يجب أن ننتظر ونرى ما سيحدث في التحقيق، أنا لم أكن موجودا حينها، لذا لا يمكنني الحديث عن الأمر. علينا فقط التركيز على عملنا خاصة مباراة إشبيلية.



ويقود برشلونة حاليا مجلس مؤقت بقيادة كارلس توسكيتس منذ استقالة بارتوميو، لكن الأعضاء سينتخبون رئيسا جديدا يوم الأحد المقبل.



واعتقال بارتوميو أحدث حلقة في سلسلة طويلة من المشاكل المؤسسية التي واجهها النادي الكتالوني العام الماضي، بما فيها أزمة مالية متزايدة، لكن كومان قال إنه لم يندم على قبول مهمة تدريب برشلونة.