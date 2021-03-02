نونو: تراوري يستخدم زيوت الأطفال

يواجه آداما تراوري جناح ولفرهامبتون واندرارز مدافعي المنافسين بسرعته وقوته البدنية ولجأ النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى حيلة أخرى لجعل إيقافه مهمة شبه مستحيلة.

وفي محاولة لمنع المدافعين من الإمساك بتراوري خرجت الإدارة الطبية في ولفرهامبتون بحل مبتكر بوضع زيوت أطفال على ذراعي اللاعب الإسباني قبل وخلال المباريات.

وأوضح نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون أن هذا الحل ضمن عدم ابتعاد تراوري بسبب الإصابات.

وأبلغ نونو مؤتمرا صحفيا قبل أن يحل فريقه ضيفا على مانشستر سيتي المتصدر غا الثلاثاء : أعتقد أنها كانت فكرة رائعة من الإدارة الطبية لأنها كانت نابعة من الإصابة التي تعرض لها في الكتف. الفكرة جاءت بسبب الإمساك بذراعه وتأثير ذلك على كتفه وإصابته.

وأضاف: من الصعب جدا إيقاف آداما، وزيوت الأطفال تمنع هذا الوضع. جسمه يصبح زلقا ونستفيد من سرعته وموهبته. كان خيارا لتفادي ذلك ومن ثم واصلنا فعل ذلك وهو أمر جيد.

وأحرز تراوري أربعة أهداف وصنع تسعة أهداف في الدوري في الموسم الماضي ليقود ولفرهامبتون للمركز السابع للمرة الثانية على التوالي لكن الفريق يحتل المركز 12 هذا الموسم.

ولم يساهم اللاعب البالغ عمره "25 عاما" في أي هدف في الدوري هذا الموسم لكنه يمثل خطورة هجومية كبيرة بتمريراته ومراوغاته.