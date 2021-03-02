وفاة مهاجم ليفربول السابق

أعلن ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء وفاة لاعبه ومهاجمه الأسكتلندي السابق إيان سانت جون عن 82 عاما بعد رحلة طويلة مع المرض.



وكان سانت جون من العناصر المؤثرة في تشكيلة ليفربول تحت قيادة المدرب بيل شانكلي وساعد النادي على التأهل إلى دوري الدرجة الأولى في موسمه الأول بعد الانضمام في صفقة قياسية للنادي مقابل 37500 جنيه إسترليني (52 ألف دولار) قادما من مذرويل.



وأحرز سانت جون، مهاجم أسكتلندا السابق، 118 هدفا في أكثر من 400 مباراة مع ليفربول خلال الفترة 1961-1971 وتوفي مساء يوم الاثنين.



وقالت عائلة سانت جون في بيان: نود أن نبلغكم بقلب حزين أنه بعد رحلة طويلة مع المرض فقدنا زوجا وأبا وجدا. رحل في سلام وكانت أسرته إلى جانبه.



وكان سانت جون سجل هدفا في الوقت الإضافي ليمنح ليفربول الفوز 2-1 على ليدز يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1965 ويهدي ناديه لقبه الأول في المسابقة في الوقت الذي كانت تحظى فيه هذه البطولة بمكانة عالية.



كما أن سانت جون كان ضمن تشكيلة ليفربول الفائزة بلقب الدوري الإنجليزي قبلها بعام واحد، وهو الأول للنادي منذ 1947، وكذلك عندما نال اللقب مجددا في 1966.



وشارك سانت جون في 21 مباراة مع أسكتلندا وسجل تسعة أهداف أشهرها خلال الانتصار 6-2 على إسبانيا في مدريد عام 1963.



وكتب الأسكتلندي آندي روبرتسون الظهير الأيسر في ليفربول على "تويتر" أن سانت جون : رجل يتحلى بدفء المشاعر والفكاهة والمعرفة والحكمة والبهجة. فقدت أسكتلندا وكذلك ليفربول عملاقا حقيقيا.



وقال إيفرتون، غريم وجار ليفربول، إن وفاة سانت جون : خسارة حقيقية للعبة، وهو من بين المؤثرين في مدينتنا.



وبعد اعتزال اللعب، انتقل سانت جون إلى تدريب مذرويل وبورتسموث كما عمل كمحلل تلفزيوني إلى جانب جيمي غريفز لاعب منتخب إنجلترا السابق في برنامج "سانت وجريفزي" الذي حظي بشهرة كبيرة خلال الفترة 1985-1992.