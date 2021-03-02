"الرابطة" تخفض سقف رواتب برشلونة وأتلتيكو مدريد

سيتعين على برشلونة وأتلتيكو مدريد خفض تكلفة تشكيلتيهما بأكثر من 35 مليون يورو (42.14 مليون دولار) بعد حدود الرواتب الجديد الذي فرضته رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء لمواجهة التأثير المالي لجائحة كوفيد-19.



وتحدد الأرقام، التي تنشر مرتين سنويا بعد كل فترة انتقالات، ما يمكن للأندية أن تنفقه على اللاعبين والمدربين والجهاز المعاون وفرق الشباب.



وتتعامل الأندية وفقا لإيراداتها التي تقلصت بسبب قيود فيروس كورونا التي منعت الجماهير من دخول الملاعب لمدة 12 شهرا مع تشديد الخناق على فترة الانتقالات وتقليل الدخل من المجالات التجارية الأخرى.



ويعتبر برشلونة النادي الأكثر تأثرا بالقواعد الجديدة لحدود الرواتب، وسيضطر لتخفيض تكاليفه بنحو 35.7 مليون يورو إضافية ليصل إلى 347 مليون يورو.



وفي المقابل سيضطر أتلتيكو مدريد متصدر الدوري لتخفيض نفقاته بنحو 35.4 مليون يورو ليتوافق مع الميزانية الجديدة البالغة 217.3 مليون يورو.



ويملك ريال مدريد حامل اللقب الحد الأقصى للرواتب بين 20 ناديا في الدوري بقيمة تبلغ 473.3 مليون يورو وهو واحد بين أربعة أندية فقط مسموح لها زيادة تكاليفها قبل الموسم المقبل إلى جانب غرناطة وويسكا وسيلتا فيغو.



وأشاد خافيير تيباس رئيس الرابطة بالأندية لتكيفها مع تحديات الجائحة بما في ذلك عدم وجود جماهير في الملاعب لمدة عام تقريبا وتراجع سوق الانتقالات، والذي قال إنه كلف الأندية ما يقدر بنحو ملياري يورو.



وقال تيباس : وضع كوفيد-19 الكرة الإسبانية على المحك، لكن النهاية تلوح في الأفق ويمكننا تحقيق بعض النتائج الإيجابية.

