أرتيتا ينفي أخبار برشلونة.. ويؤكد سعادته مع أرسنال

أكد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن تركيزه ينصب تماما على تحسين النتائج، وسط تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة، لكن المدرب الإسباني لم يعقد بعد مفاوضات لتمديد التعاقد في استاد الإمارات.



وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة أبدى اهتمامه بتعيين أرتيتا بدلا من المدرب الحالي رونالد كومان في حال فوزه بالانتخابات.



وكان أرتيتا يلعب في أكاديمية برشلونة قبل أن ينتقل إلى رينجرز في 2002 دون اللعب مع الفريق الأول في العملاق الإسباني.



وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: ستكون هناك باستمرار تكهنات عندما تكون هناك انتخابات في برشلونة فهذا فريق كبير، من المؤكد أني نشأت هناك كلاعب وستكون هناك باستمرار تكهنات، لكن تركيزي ينصب بشكل كامل على مهمتي التي أتولاها حاليا، حيث إنه يجب أن نفعل الكثير وأنا أستمتع حقا بالأمر، ما أستطيع قوله أني أشعر بامتياز كبير لتدريب هذا النادي، وأنا سعيد جدا.



ويرتبط أرتيتا، الذي أحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية موسمه الأول مع أرسنال، بعقد لعامين إضافيين بعد نهاية هذا الموسم.



وردا على سؤال حول بدء مفاوضات تمديد التعاقد، قال أرتيتا: لا نحن في منتصف الموسم. لا يزال أمامنا الكثير من اللعب وفي هذا الوقت هذا الأمر ليس أولوية.



ويحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري الإنجليزي وسيلعب في ضيافة بيرنلي صاحب المركز 15 يوم السبت المقبل.