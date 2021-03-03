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الأسطورة بيليه يتلقى لقاح كورونا

بيليه
بيليه في الصورة التي نشرها عبر "إنستغرام"

الأسطورة بيليه يتلقى لقاح كورونا

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ساوباولو - رويترز

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تلقى نجم كرة القدم البرازيلي السابق بيليه تطعيم فيروس كورونا يوم الثلاثاء، وهو اليوم نفسه الذي شهد وفاة 1641 شخصا في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية عقب إصابتهم بالفيروس في أعلى عدد وفيات يومي منذ بدء الجائحة.

ونشر بيليه صورة لنفسه على "إنستغرام" وهو يتلقى التطعيم ويرفع إبهامه متمنيا النجاح.

وقال لاعب سانتوس ونيويورك كوزموس السابق بدون أن يحدد اللقاح الذي حصل عليه: إنه يوم لا ينسى. لقد حصلت على اللقاح، الجائحة لم تنته بعد. علينا التحلي بالانضباط من أجل الحفاظ على حياتنا حتى يحصل الكثير من الناس على اللقاح. رجاء استمروا في غسل أيديكم والبقاء في منازلكم إذا أمكن.

وتوفي 257361 شخصا في البرازيل متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وهو ما يزيد على أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة، وتواجه في الوقت الحالي ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس.

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