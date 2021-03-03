الرابطة تحدد موعد إقامة "مؤجلة" يوفنتوس ونابولي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء تحديد يوم الأربعاء 17 مارس الجاري (الساعة 1745 بتوقيت غرينتش) لإقامة المباراة المؤجلة بين يوفنتوس ونابولي.

وكان من المفترض إقامة المباراة في أكتوبر الماضي لكن سلطات الصحة المحلية أبلغت نابولي بضرورة عدم السفر إلى تورينو بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في التشكيلة.

واعتبر فريق المدرب جينارو غاتوزو خاسرا 3-صفر مع خصم نقطة واحدة من رصيده بسبب عدم خوض المباراة، لكنه فاز بطعن ضد القرار.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في الدوري برصيد 49 نقطة بينما يأتي نابولي، الذي يتبقى له مباراة إضافية، سادسا وله 43 نقطة.