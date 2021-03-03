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المخضرم بوفون يحدد موعد اعتزاله كرة القدم

بوفون يوفنتوس
عقد بوفون مع يوفنتوس ينتهي بنهاية الموسم الحالي

المخضرم بوفون يحدد موعد اعتزاله كرة القدم

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تورين - رويترز

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كشف جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس أنه يخطط لاعتزال لعب كرة القدم بحلول يونيو 2023 بحد أقصى لكنه لم يستبعد اتخاذ القرار قبل هذا الوقت.

ويرتبط الحارس البالغ عمره 43 عاما بعقد مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري ولم يتوصل بعد لاتفاق بتمديد التعاقد مع بطل إيطاليا.

وقال بوفون في مقابلة مع صحيفة "الغارديان": في تفكيري أن هناك فترة زمنية بحد أقصى للتوقف وهي يونيو 2023، وهذا أقصى موعد على الإطلاق، لكن ربما أتوقف خلال أربعة أشهر.

وسبق لبوفون، الفائز بكأس العالم 2006 مع إيطاليا، أن قال في 2017 إنه سيعتزل في العام التالي لكنه انتقل حينها إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عام واحد قبل أن يعود إلى يوفنتوس.

وشارك بوفون في عشر مباريات في كل المسابقات خلال هذا الموسم.

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