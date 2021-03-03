باريس يعلن إصابة مويس كين بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، إصابة مهاجمه الدولي الإيطالي مويس كين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ما يهدد مشاركته في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني الأسبوع المقبل.



وقال سان جيرمان قبيل ساعات من مباراة الفريق مع مضيفه بوردو ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي إن كين "بقي في باريس، وسيلتزم الحجر ويخضع للبروتوكول الصحي المناسب.



وسيغيب كين، الذي سجل ستة أهداف في العام 2021، عن مباراة دور الـ16 من كأس فرنسا في بريست السبت، وتبقى مشاركته أمام برشلونة في مباراة الإياب (4-1 ذهاباً) مهددة.