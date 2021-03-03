توخيل: مواجهة ليفربول تشعرني بالإثارة

قال توخيل مدرب تشيلسي إن نتيجة مواجهة البطل ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس لن تؤثر بشكل كبير على آمال فريقه في إنهاء الموسم داخل المربع الذهبي.



ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 44 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة خلف وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع ولم يخسر في سبع مباريات بالمسابقة منذ تولى الألماني توخيل القيادة خلفا لأسطورة النادي فرانك لامبارد في يناير الماضي.



وأبلغ توخيل الصحافيين يوم الأربعاء قبل مواجهة ليفربول سادس الترتيب : تتبقى 12 مباراة ونتيجة مباراة الخميس لن تكون نهاية سباق المربع الذهبي. إنها ذات أهمية كبيرة وأتمنى أن نلعب بنفس العقلية والأداء كما فعلنا في التحديات الصعبة السابقة.



وأضاف: الذهاب إلى أنفليد لخوض مباريات بانتظام كان حلما لي خاصة للاعب لم يكن في أعلى مستوى وعادة كنت أشاهد هذه المباريات عبر التلفزيون والآن أنا جزء منها وأنا ممتن جدا لذلك وأشعر بالإثارة.



وقال توخيل إنه يشعر بطمأنينة قبل المواجهة ولم يدرس كثيرا حالة ليفربول في الأسابيع الأخيرة.



وتخلص حامل اللقب من سلسلة من أربع هزائم في الدوري بفوزه 2-صفر على شيفيلد يونايتد يوم الأحد.



وتابع : نعم أهدروا نقاطا ولم يستحقوا ذلك في كثير من الأحيان ولم يحالفهم الحظ في النتائج. إنه أحد أفضل فرق أوروبا لكننا نتحلى بالثقة ويمكننا فعل ما يلزم للفوز.



وسيقيّم تشيلسي حالة المهاجم تامي أبراهام قبل زيارة أنفيلد بعد إصابة بالكاحل بينما أصبح الجناح كالوم هودسون أودوي جاهزا بعد التعافي من مشكلة بالفخذ.