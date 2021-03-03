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دورتموند يتأهل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا

من لقاء دورتموند ومونشنغلادباخ

دورتموند يتأهل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا

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برلين - د ب أ

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تأهل فريق بوروسيا دورتموند إلى المربع الذهبي لكأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1 - صفر يوم الثلاثاء في دور الثمانية.

وشهدت المباراة مواجهة من نوع خاص بين ماركو روز مدرب غلادباخ وفريقه المستقبلي دورتموند، والذي سينتقل لتدريبه عقب نهاية الموسم.

وألغى الحكم هدفا سجله المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 53 نتيجة وقوع مخالفة قبل تسجيل الهدف، وذلك عقب الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

وحسم دورتموند الفوز بالهدف الذي سجله الإنجليزي جادون سانشو في الدقيقة 66 بعد تمريرة ذكية من ماركو ريوس.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة تلقى محمود داوود لاعب دورتموند الإنذار الثاني ليتعرض للطرد.

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