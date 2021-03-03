رونالدو يستهدف اللقب الغائب عن خزائنه

أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل في 12 موسما متتاليا في مسابقات الدوري الخمس الكبرى لكرة القدم في أوروبا يوم الثلاثاء، ليواصل سعيه نحو حصد أحد الألقاب الفردية القليلة التي لم يسبق له الفوز بها وهو هداف الدوري الإيطالي.



وسجل المهاجم البرتغالي في شباك إيفان بروفيديل حارس سبيزيا خلال الفوز 3-صفر لحامل لقب الدوري الإيطالي في مباراته رقم 600 بمسابقات الدوري خلال مشواره الحافل.



ووصل رونالدو بذلك إلى 20 هدفا على الأقل في كل موسم منذ ظهوره الأول مع ريال مدريد موسم 2009-2010، وبلغ قمة مستواه موسم 2014-2015 عندما سجل 48 هدفا في 35 مباراة بالدوري الإسباني مع ناديه السابق.



وبات المهاجم البالغ عمره 36 عاما يتقدم بفارق هدفين على روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان في صدارة هدافي الدوري الإيطالي، إذ يستهدف حصد هذا اللقب لأول مرة.



وأحرز رونالدو 21 هدفا في موسمه الأول في تورينو 2018-2019 ليأتي في المركز الرابع في قائمة الهدافين وبفارق خمسة أهداف عن الهداف فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا، وفي العام التالي هز رونالدو الشباك 31 مرة لكنه حُرم من جائزة الهداف بسبب تألق تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الذي عادل الرقم القياسي من الأهداف في موسم واحد بالمسابقة وسجل 36 هدفا.



ونال رونالدو لقب الدوري الإيطالي مرتين متتاليتين إلى جانب الفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم 2018-2019 منذ انتقاله إلى يوفنتوس لكنه لم يحصد بعد جائزة الهداف.



وحصد رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، جائزة هداف الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد في موسم 2007-2008 وتصدر هدافي الدوري الإسباني ثلاث مرات خلال اللعب مع ريال مدريد.



وفاز قائد منتخب البرتغال بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا سبع مرات وأصبح الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 134 هدفا، كما حصل على الحذاء الذهبي لأفضل هداف في القارة أربع مرات.



وحظي رونالدو بإشادة باعتباره المهاجم الأكثر تسجيلا للأهداف في عصر المحترفين في تاريخ اللعبة في يناير عندما سجل الهدف رقم 760 في مسيرته، لكن هناك الكثير من الجدل حول الرقم القياسي في الوقت الذي لا يملك الاتحاد الدولي "فيفا” رقما رسميا.



ورغم أن رونالدو يقضي موسما رائعا، فإن ناديه يوفنتوس يتأخر في جدول الترتيب ويعاني لحصد لقب الدوري للمرة العاشرة على التوالي.



ويحتل فريق المدرب أندريا بيرلو المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر وثلاث نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني قبل 14 جولة من الوصول إلى خط النهاية.