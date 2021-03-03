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سولشاير: يونايتد لن ينفق ببذخ في فترة الانتقالات

سولشاير مانشستر يونايتد
سولشاير مع لاعبيه بعد مباراة سابقة

سولشاير: يونايتد لن ينفق ببذخ في فترة الانتقالات

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مانشستر - رويترز

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أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لن ينفق ببذخ في فترة الانتقالات بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على الوضع المالي للنادي.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الترتيب برصيد 50 نقطة من 26 مباراة بفارق 15 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر وتتبقى له مباراة إضافية.

ويسعى يونايتد بطل إنجلترا 20 مرة إلى تدعيم صفوفه في محاولة لتقليص الفجوة مع فريق المدرب بيب غوارديولا الموسم المقبل، لكن النرويجي سولشاير قال إن النادي يجب أن يتحلى بالمسؤولية تجاه أوضاعه المالية.

وأضاف سولشاير قبل مواجهة كريستال بالاس يوم الأربعاء: هذا يؤثر بالتأكيد على كل من في صناعة كرة القدم. غياب الدخل أثر على الجميع. هذا قد يؤثر علينا أيضا.

وزاد: يجب أن نتحلى بالواقعية والمسؤولية في طريقة إدارة أعمالنا. يجب أن ننظر إلى الصورة كاملة. أين يمكن أن ننفق المال؟ وما هو حجم المال المتوفر؟، أعتقد أن الانتقالات ستقل في عالم كرة القدم في ظل كل هذه التغييرات.

وأشار سولشاير إلى أن القيود على الإنفاق ربما تؤدي لمزيد من الفرص للاعبي النادي الشبان، وتابع: يمكن النظر إلى الأمر بطرق مختلفة. هناك لاعبون أيضا في الأكاديمية ربما يحصلون على فرصة.

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