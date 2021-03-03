غوارديولا: بارتوميو بريء.. وبرشلونة أفضل نادٍ في العالم

أبدى جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، تفاؤله بشأن مستقبل برشلونة الإسباني، واصفا إياه بأنه أفضل فريق في العالم، ومؤكدا أنه سيتعافى من أزمته الحالية في أقرب وقت ممكن.

وكانت الشرطة قد أطلقت سراح جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي، وذلك بعد توجيه تهمة الفساد والإدارة غير العادلة له، وذلك عقب مداهمة لمكاتب النادي يوم الاثنين الماضي.

ومارس كل من بارتوميو والمدير السابق خاومي ماسفرير حقيهما في عدم الرد على اتهامات الفساد يوم الثلاثاء. وتم إلقاء القبض كذلك على رومان غوميز رئيس الخدمات القانونية بالنادي، والمدير السابق خاومي ماسفرير. وأكدت محكمة في كتالونيا أن القضية لا تزال مفتوحة.

ويدور التحقيق حول قيام إدارة النادي الإسباني بدفع أموال لشركة "أي 13 فينتشرز" للإساءة إلى نجوم الفريق مثل ليونيل ميسي وغوارديولا وتشافي وجيرارد بيكيه ورئيس النادي السابق خوان لابورتا، وذلك خلال فترة قيادة بارتوميو.

وأكد غوارديولا لاعب ومدرب برشلونة السابق، ثقته في أن الفريق سيكون لديه العديد من اللحظات الجيدة بعد نهاية انتخابات النادي يوم الأحد المقبل، حيث يتنافس كل من خوان لابورتا وفيكتور فونت وأنتوني فريكسا على منصب رئيس النادي.

وقال غوارديولا في تصريحات بعد فوز فريقه على وولفرهامبتون 4 - 1 ، الثلاثاء: أنا أعلم أنه موقف غير سهل وأتمنى أن ينتهي على ما يرام، بارتوميو بريء حتى تثبت إدانته.

وأضاف: الشيء الوحيد الذي أهتم به في الوقت الحالي، أنه سيكون لدى النادي رئيس جديد خلال أسبوع، أود أن أهنئ الثلاثة مرشحين على مجهوداتهم، نحن في موقف صعب على مستوى العالم وفي برشلونة بشكل خاص، لأسباب عديدة يعلمها الجميع.

وتابع: الترشح لقيادة هذا النادي العظيم في السنوات المقبلة، هو تحلٍ بالشجاعة، وأنا متأكد بأن العديد من الناس بإمكانهم التصويت واختيار المرشح المناسب لقيادة هذا النادي.

وأوضح: بالنسبة لي فبرشلونة هو النادي الأفضل في العالم، بحكم العاطفة، وأنا متأكد أن هذاالفريق سيعود أقوى في وقت قصير.

وواصل: سيتعين على الرئيس الجديد أن يتحلى بالثقة وأن يتشارك مع الفريق والجماهير معا كشخص واحد، من أجل أن نحظى بالنادي الذي نرغب به دائما، أتطلع لانتخابات يوم الأحد المقبل، وآمل أن نختار الرئيس المناسب.

وقاد غوارديولا برشلونة إلى 14 لقبا، منها لقبا بدوري أبطال أوروبا خلال فترة قيادته للفريق بين عامي 2008 و2012.